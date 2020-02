Turismo gerado pelo Oba movimenta a cidade e região em quase R$ 15 milhões

Atualmente, o Oba é tido como o principal evento gerador de renda para a cidade e região, é considerado o melhor carnaval do Estado de São Paulo

O Oba Festival promove em Votuporanga um dos maiores carnavais do Brasil. Anualmente, a cidade e a região sentem os efeitos positivos do turismo gerado pela folia. A geração de emprego e renda também acontece pelos investimentos feitos pela Organização.

Com quatro dias de festa e um público de quase 15 mil pessoas, a folia é realizada num circuito com mais de 50 mil m², 45 horas de música e 20 atrações que se dividem em shows no palco e trio elétrico. O investimento da organização para a montagem da estrutura e contratação das bandas gira em torno de R$ 5 milhões. Cerca de 1,5 mil pessoas são contratadas temporariamente para trabalharem na estrutura e nos serviços do Oba.

A estimativa é de que as centenas de turistas que visitam Votuporanga injetem na economia do município em torno de R$ 15 milhões com gastos em aluguel de casas, combustível, compras em farmácias, supermercados e comércio. O público pode comprar convites para três grandes espaços, todos oferecendo 100% open bar e open food. Os visitantes vêm de diversas partes do Brasil, principalmente, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Brasília, Mato Grosso, e também Tocantins e região Nordeste.

É a única época do ano em que todos os hoteis, da cidade e da região, ficam lotados, assim como chácaras e casas de aluguel. O comércio também se beneficia e incrementa o estoque.

