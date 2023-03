Turbulência faz avião despencar 300 metros e deixa sete feridos

Um voo da Lufthansa passou por uma forte turbulência e foi desviado para o Aeroporto Internacional Washington Dulles, nos Estados Unidos. Sete pessoas precisaram ser levadas para hospitais da área, disseram autoridades. Segundo uma passageira, o piloto informou que o avião despencou 1.000 pés (cerca de 305 metros) durante a turbulência repentina.

O voo 469 de Austin, no Texas, tinha como destino Frankfurt, na Alemanha, mas pousou com segurança na noite de quarta-feira, 1º, no aeroporto da Virgínia, disse o porta-voz da Autoridade Metropolitana de Aeroportos de Washington, Michael Cabbage. A tripulação socorreu os passageiros e levaram sete pessoas para hospitais com ferimentos considerados leves, disse Cabbage.

O Airbus A330 relatou forte turbulência a uma altitude de 37.000 pés (cerca de 11.300 metros) enquanto sobrevoava o Tennessee, informou a Administração Federal de Aviação em comunicado. A agência está investigando.

De acordo com a passageira Susan Zimmerman, 34, de Austin um dos pilotos disse à cabine que o avião caiu cerca de 1.000 pés (cerca de 305 metros) durante a turbulência repentina. “Eu senti como se o chão tivesse desaparecido dos meus pés”, disse ela em entrevista por telefone. “Tudo estava flutuando. Por um momento, eu não tinha peso.”

A turbulência ocorreu no meio do serviço de refeições, enquanto os passageiros e a tripulação se moviam pela cabine, disse Zimmerman, que está grávida de cinco meses. Ela disse que ainda estava com o cinto de segurança e que nem ela nem o bebê ficaram feridos. “Tenho certeza que ela dormiu durante isso”, disse. “Ela está cercada de líquido amniótico.”

A modelo brasileira Camila Alves, mulher do ator americano Matthew McConaughey estava no voo e relatou o episódio. “O avião estava um CAOS a turbulência continuava chegando”, escreveu.

A breve mas severa turbulência ocorreu cerca de 90 minutos após a decolagem e levou ao pouso não programado por precaução, disse a Lufthansa em um comunicado. Os passageiros receberam atendimento médico e a equipe em terra da Lufthansa estava trabalhando para realocar os passageiros, disse a companhia aérea. Havia 172 passageiros a bordo.

“A segurança e o bem-estar dos passageiros e membros da tripulação é a principal prioridade da Lufthansa em todos os momentos”, disse o comunicado.

A turbulência continua a ser uma das principais causas de acidentes e lesões durante o voo, de acordo com um relatório do National Transportation Safety Board de 2021. A turbulência foi responsável por 37,6% de todos os acidentes em grandes companhias aéreas comerciais entre 2009 e 2018.

Turbulência é essencialmente ar instável que se move de forma imprevisível. A maioria das pessoas o associa a fortes tempestades. Mas o tipo mais perigoso é a turbulência de ar claro, que pode ser difícil de prever e muitas vezes não dá nenhum aviso visível no céu à frente.

Tempestades se espalharam por áreas do Tennessee na noite de quarta-feira, criando ventos fortes na atmosfera superior, disse Scott Unger, meteorologista sênior do Serviço Nacional de Meteorologia de Nashville. “Havia muito vento no ar, o que poderia facilmente levar à possibilidade de turbulência em qualquer voo”, disse ele.