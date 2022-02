O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), recebeu contato da equipe de “precursores”, que são os responsáveis por toda a logística e segurança do presidente nas viagens que Bolsonaro realiza. Na semana passada, a Secretaria Especial da Presidência já havia entrado em contato com a Prefeitura solicitando o decreto do município sobre a pandemia de Covid-19.

A agenda do presidente em Rio Preto na quinta-feira está prevista para começar às 9h. Apoiadores de Bolsonaro se mobilizam para uma motociata com a participação do capitão. A expectativa é reunir entre 15 mil e 20 mil motos.

As atividades de apoiadores do presidente incluem almoço com integrantes dos clubes de motociclistas e bolsonaristas da região, mas sem local definido ainda.

Segundo o Diário apurou, nesta segunda, 21, uma equipe de seguranças do presidente se reuniu no período da tarde no Recinto de Exposições. É neste local que estava prevista a saída da motociata, o que ainda depende de confirmação. Aliados do presidente ainda tentam um passeio pela BR-153 até José Bonifácio. Ou então pela Washington Luís até Catanduva. A mobilização envolve motociclistas de Presidente Prudente, Araçatuba e cidades mineiras. O trajeto da motociata ainda não foi oficialmente definido.

Neste fim de semana, os organizadores do evento se reuniram com a equipe da GSI e percorreram quatro possíveis trajetos. A estratégia da equipe de segurança é de não divulgar informações a respeito. O roteiro a ser traçado seria debatido em reunião na noite desta segunda.