TRÊS RÉUS EM JULGAMENTO EM VOTUPORANGA PELO ASSASSINATO DE HOMEM NA VILA CARVALHO

Júri de acusados de morte de um homem de 50 anos, em sítio perto de Votuporanga, em 2016.

Corpo foi jogado em córrego. O trio também foi acusado (em outro processo) de sequestro de um casal, no bairro Cruzeiro, na mesma época. Sentença deve sair no final do dia.