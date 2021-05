Três funcionários de clínica de recuperação são presos acusados de matar paciente em Votuporanga

Três funcionários de uma clínica de reabilitação foram presos na madrugada desta sexta-feira (07), em Votuporanga. Eles são acusados de homicídio contra um paciente da clínica durante a retirada do mesmo.

O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (07), na cidade de Guapiaçu, na região de São José do Rio Preto.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, a vítima, identificada apenas como P.C.B., de 30 anos de idade, era dependente químico, e sua família entrou em contato com a clínica para que o mesmo pudesse ser internado. Segundo os três funcionários que se dirigiram ao local onde a vítima morava, eles o encontraram em um estado alterado.

Durante o procedimento de retirada do paciente, os funcionários teriam, de acordo com depoimento dos envolvidos, usado da força para conter o mesmo, amarrando as mãos e pés da vítima. Nesse momento, poderia ter ocorrido um excesso por parte dos funcionários, que aparentemente aplicaram um golpe conhecido como “mata leão”, asfixiando o paciente até a perda de sua consciência.

“Após conterem a vítima eles alegam que o colocaram no carro desacordado e voltaram para Votuporanga em vez de socorrerem para algum hospital lá. No caminho eles alegaram que perceberam que ele tinha passado mal e vieram direto para a Santa Casa, mas houve uma mentira aí, pois eles não foram direto para Santa Casa, eles vieram direto de lá para clínica e chegando lá que foram verificar a pressão e perceberam que já estava morto e aí levaram para a Santa Casa dizendo essa história. Então tudo leva a crer que houve realmente um excesso nessa contenção e por isso ele morreu”, disse a delegada.

Diante dos fatos, os acusados, identificados como J. C. D. S.; H. M. S. e F. R. S. foram presos em flagrante por homicídio, sendo levados para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, onde ficarão à disposição da justiça.