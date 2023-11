Três Fronteiras: autor de duplo homicídio está internado em estado grave em Rio Preto

Ambos foram mortos no início da noite desta sexta-feira pelo irmão de Erica que adentrou a residência do casal e disparou contra eles, utilizando uma arma de fogo.

O indiciado O.R.G, de 47 anos, logo após cometer o crime de duplo homicídio tentou o suicídio disparando contra sua cabeça, que atingiu a região temporal, ouvido e nariz e foi socorrido para a Santa Casa de Santa Fé do Sul pelo SAMU e durante a madrugada deste sábado, as 2h30m foi transferido para a cidade de São José do Rio Preto, em estado grave. A bala ficou alojada em sua cabeça.

O fato foi registado pela Polícia Militar que foi acionada por vizinhos, próximo das 19h00m, após ouvirem os disparos.

Motivação do crime

A Polícia Civil investiga as causas do duplo homicídio, e uma das hipóteses seria desentendimentos familiares por questões materiais (herança). Ao chegarem no local os policiais militares encontraram as três vítimas, duas já sem os sinais vitais e o autor que tentou o suicídio com tiro na região de cabeça.

As informações foram obtidas junto a 4ª CIA. da Policia Militar de Santa Fé do Sul, Central de Polícia Judiciária de Jales e SAMU.