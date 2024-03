A cidade de Frutal, no interior de Minas Gerais, a 110 km de Rio Preto, registrou quatro tremores de terra de baixas magnitudes nas últimas desde a noite do dia 27 de março até a manhã da última quinta-feira, 28.

Ao todo, foram registrados quatro tremores em Frutal: O primeiro às 23h09 com magnitude de 2.6; o segundo foi às 23h16, com magnitude de 2.3; o terceiro foi registrado no dia 28 de março, às 05h12, com magnitude de 2.2 e o último registro foi feito às 7h35 da quinta-feira, com magnitude de 2.5 na escala Richter.