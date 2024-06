Tremor de terra no Triângulo Mineiro é sentido na região; veja imagens

Terremoto de magnitude quatro registrado em Frutal (MG) não provocou reflexos significativos para a população.

Um tremor de terra registrado na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro (MG), foi sentido na região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (18). O abalo de magnitude 4 não deixou feridos.

A cidade de Frutal fica cerca de 100 km do epicentro, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo, e o tremor foi sentido em alguns prédios e uma escola. O Observatório Sismológico da Universidade Federal de Brasília confirmou que não houve reflexos significativos ou riscos para a população local.