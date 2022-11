Trem iluminado da Rumo deve passar por Votuporanga no dia 6 de dezembro

O Natal nos Trilhos, da Rumo, maior concessionária de ferrovias do país, apresenta um trem especialmente decorado e formado por uma locomotiva e vagões iluminados. No dia 6 de dezembro, a locomotiva deve chegar às proximidades da estação ferroviária da Fepasa de Votuporanga, em horário que ainda será definido pela concessionária e divulgado pelo votunews.

De acordo com a Rumo, o trem chega na noite do dia 5 de dezembro, pernoita em Jales e no dia 6, por volta das 19 horas, parte da Fepasa em direção a outros municípios.

O “Natal nos Trilhos” é organizado pela Rumo e ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) com apoio da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e MRS que apoia na logística do trem.