Polícia Rodoviária apreende 270 kg de cocaína em caminhão na região

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) apreendeu aproximadamente 270 quilos de pasta base de cocaína que estavam ocultos em um compartimento falso no teto da carroceria de um caminhão. A ação aconteceu na Rodovia Washington Luiz, próximo ao quilômetro 443, em São José do Rio Preto.

A operação foi desencadeada após uma denúncia de que um caminhão trator transportava drogas escondidas em meio a uma carga de óleo de soja. Com base em informações obtidas pelo sistema de inteligência da Polícia Militar, os agentes conseguiram localizar o veículo.

Durante a abordagem e vistoria minuciosa, foram encontrados 250 tabletes de cocaína, cada um pesando aproximadamente um quilo, escondidos no teto da carroceria do caminhão.

O motorista foi preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas. O caminhão e a carga foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto, onde a ocorrência foi registrada.