“TREM DO HEXA” JÁ CIRCULA POR FERROVIA DA REGIÃO

A Rumo Logística, empresa que opera a malha ferroviária que corta a região noroeste anunciou que já está circulando pela ferrovia a locomotiva e vagões com as cores da seleção brasileira de futebol que estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro.

A pintura é inspirada na bandeira brasileira e conta com as cinco estrelas que remetem ao penta da Seleção. Para completar com chave de ouro, o maquinário também carrega a imagem da tão sonhada taça da competição.

A primeira viagem do trem de cargas canarinho foi iniciada no Pátio de Araraquara, nesta terça-feira, 8, por volta das 15h, e seguiu sentido Rondonópolis (MT) passando pela região de Fernandópolis. A locomotiva da Copa irá circular entre os estados de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Goiás percorrendo mais de 1.700 quilômetros de ferrovias e passando por dezenas de municípios durante os meses de novembro e dezembro. Junto a ela, estará conectado um vagão, também homenageando o Brasil na Copa do Mundo. “Esperamos pintar a sexta estrela na locomotiva. Estamos ansiosos para torcer juntos pelo Brasil”, afirma Flavio Oliveira, coordenador das Oficinas de Araraquara.

A Rumo convida também a torcida brasileira para interagir e dividir o trajeto da locomotiva. Sempre respeitando uma distância segura da linha férrea, o morador pode fotografar e compartilhar suas imagens da locomotiva na sua cidade nas redes sociais.