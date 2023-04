Treinamento Operacional de Força Tática e Equipes de Apoio da Polícia Militar

Visando o aprimoramento das atividades desenvolvidas pelos Policiais Militares do 16º BPM/I, foi realizado na noite de ontem (18) treinamento específico com as equipes de Força Tática e Apoio do batalhão na cidade de Jales.

Participaram as equipes de Força Tática das cidades de Fernandópolis e Votuporanga, e as Equipe de Apoio da cidade de Jales.

Foram realizados exercícios táticos e treinamento dos Procedimentos Operacionais Padrão (P.O.P) numa simulação de ocorrência de gravidade.

O Programa de Policiamento de Força Tática é voltado para o atendimento de ocorrências mais graves, como sequestro, roubo a banco, ataques a pontos estratégicos, manifestações onde há a quebra do ordem pública causando perigo a integridade física das pessoas, além do prestar apoio as viaturas do Radiopatrulhamento devido a superidade numérica da guarnição e armamento mais pesado. Em data anterior foi realizada na cidade de Votuporanga treinamento similar, que além de focar no aprimoramento também visa o entrosamento entre as equipes.

O Comandante do 16º BPM/I, Ten Cel PM Edson Fávero, prima pela excelência do atendimento prestado a população e pelo preparo dos policiais militares, que estando mais treinados também estão mais “protegidos” para enfrentar as mais diversas situações.

Conduziram o treinamento o Ten PM Leonardo Botassim Biliato, Comando de Força Patrulha e o Cap PM Alex Akisani Tominaga, Comandante da 2ª Cia, sob a supervisão do Maj PM Ivan César Belentani, Coordenador Operacional do 16º BPM/I.