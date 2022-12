Detentos do regime semiaberto terão 12 dias para aproveitar o convívio em família

A última saída temporária autorizada para presos do regime semiaberto em 2022 contempla Natal e Ano-Novo e terá duração de 12 dias. Na região de Rio Preto, 2.296 preenchem os requisitos de cumprimento de pena e bom comportamento e terão direito ao benefício, previsto na Lei de Execução Penal. Destes, apenas 140 serão monitorados com tornozeleira eletrônica, o que representa 6% do total.

Segundo o juiz Evandro Pelarin, titular do Departamento Estadual de Execuções Criminais do Estado de São Paulo – Deecrim Rio Preto, os reeducandos serão liberados a partir das 7h do dia 23 de dezembro (sexta-feira) e deverão retornar às unidades até 16h do dia 3 de janeiro (terça-feira).

O Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto é o presídio com maior contingente de detentos beneficiados com a saidinha: 1.792 homens. Operando com quase o dobro da capacidade, que é de 1.079 vagas, apenas 281 presos não foram autorizados a passar o fim de ano com a família.