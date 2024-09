Trechos da Av. Emílio Arroyo Hernandes começam a receber recapeamento nesta quarta-feira

Obra de recape será executada em etapas e está incluída dentro do projeto de revitalização da avenida

Dando sequência ao andamento da obra de revitalização da Av. Emílio Arroyo Hernandes, a partir desta quarta-feira (11/9), terá início o recapeamento de alguns trechos onde as etapas de infraestrutura estão sendo finalizadas, portanto, não havendo mais necessidade de recortes de asfalto.

O primeiro trecho a ser contemplado é o lado da Avenida para quem trafega no sentido bairro/centro entre a Rua Nassif Miguel e Av. Nasser Marão. Após finalizado o recapeamento daquele primeiro lado da avenida, os trabalhos passarão a ser executados do outro lado, no mesmo trecho, no sentido centro/bairro.

Portanto, durante esses próximos dias, novas interdições serão necessárias para finalizar essas melhorias na malha viária. Sendo assim, permanece a orientação para que os motoristas utilizem acessos alternativos.

Os trabalhos de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes seguem em ritmo avançado, com quatro frentes de trabalho sendo executadas simultaneamente. Até o momento, cerca de 70% da obra já foi executada. As demais obras, como a troca do calçamento, correção de guias, instalação de mobiliários e paisagismo seguem em andamento.