Cachorro morre após ser esquecido em carro de pet shop

Um caso de negligência chocou a cidade de São José do Rio Preto. Um cachorro da raça pug morreu após ser esquecido dentro do carro de um pet shop.

Uma história de negligência

Fábio Donizete, tutor do animal, contou que levou seu pet para um banho semanal no estabelecimento. No entanto, o cachorro não foi devolvido no horário combinado e, após algumas horas, o dono do pet shop chegou em sua casa com a triste notícia: o animal havia morrido dentro do carro, esquecido pelo funcionário.

Família em choque

A família de Fábio está devastada com a perda do animal de estimação. “O Chico era como um filho para nós”, lamentou o tutor. As filhas de Fábio, em especial, estão muito abaladas com a situação.

Investigação em andamento

O caso foi registrado na polícia e está sendo investigado. O dono do pet shop se responsabilizou pela cremação do animal, mas a família ainda está em busca de justiça.