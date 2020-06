No último domingo (14/6), sem o consentimento da Prefeitura, a Expresso Itamarati S/A havia interrompido o serviço e comunicado os usuários de que as operações do transporte público aos domingos ficariam suspensas, no entanto, a Prefeitura conseguiu reverter a situação.

Desta forma, atendendo ao Decreto Municipal, o serviço será prestado com redução de 50% da frota para atender medidas de proteção da Saúde Pública em decorrência da pandemia pela Covid-19.