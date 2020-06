O secretário de Planejamento e Mobilidade Urbana, Nilton Suetugo, explica as principais condições do município para retorno do serviço de transporte.

“A Secretaria da Saúde, através da Vigilância Sanitária, fez toda a orientação para a empresa. Então, nesse primeiro momento, talvez haja uma redução do volume de pessoas a ser transportadas em decorrência do distanciamento mínimo”, afirma o secretário.

De acordo com um motorista da empresa, o movimento está bem abaixo do normal comparado com o período anterior à paralisação. Muitas pessoas ainda não estão cientes do retorno do transporte público na cidade. A empresa responsável ainda informou que os horários estão sendo mantidos normalmente.

FONTE: Informações | g1.globo.com