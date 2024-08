Tragédia na rodovia: Votuporanguense é a vítima de capotamento fatal entre Pontes Gestal e Américo de Campos

Na tarde deste sábado, um grave acidente tirou a vida de um motorista na rodovia Miguel Jabur Elias, que liga as cidades de Pontes Gestal e Américo de Campos. O condutor de um veículo Gol perdeu o controle do carro, resultando em um capotamento fora do acostamento.

A vítima foi identificada como Roni Walter da Silva, de 46 anos, morador de Votuporanga. O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga, com início imediato e término previsto para as 17h deste domingo.

As causas do acidente ainda estão sob investigação e serão esclarecidas após a perícia da Polícia Técnico-Científica de Votuporanga. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram rapidamente acionadas, mas, infelizmente, o óbito foi constatado no local pelo médico do SAMU.

Roni Walter da Silva deixa sua mãe, Racilda Torres Dias, e irmãos. A Polícia Científica de Votuporanga emitirá um laudo técnico para determinar as causas exatas do acidente.