Outras duas pessoas também foram atingidas pelo idoso, que teria passado mal no momento do acidente.

Além de outra mulher, um funcionário de uma empresa contratada pela prefeitura do município para fazer nebulização contra a dengue foi atingido pelo automóvel. A reportagem apurou que a mulher não resistiu e morreu. As outras duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para o Pronto Socorro. A vítima fatal é a senhora Carmem Capelli.

As vítimas foram socorridas pela equipe médica do SAMU de Nhandeara. As polícias Civil e Militar estiveram no local para o registro da ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal.