Tragédia: menino de 4 anos morre afogado após acidente em sua festa de aniversário

Arthur, de 4 anos, morreu afogado durante sua festa de aniversário.

Uma tarde que deveria ser de felicidade se transformou em tragédia neste domingo (9), em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, após a morte de Arthur, de 4 anos, que se afogou durante sua festa de aniversário no bairro Primavera. O menino, fã do personagem Homem-Aranha, estava celebrando sua festa horas antes do incidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 17h, em uma residência na rua Vinícius Machado da Cruz. A mãe de Arthur, Pamela Cristini, de 27 anos, contou que ninguém testemunhou o afogamento. O menino foi socorrido pela família e levado ao hospital, mas não resistiu.

Nas redes sociais, Pamela compartilhou registros da comemoração, mostrando o filho sorridente. “Você estava tão feliz hoje, meu filho. Jamais imaginaria que esse seria seu último sorriso. Eu não estou aguentando essa dor. Descanse em paz, meu filho”, escreveu a mãe em uma postagem comovente.

O corpo de Arthur foi sepultado na tarde desta segunda-feira (10) no cemitério de Cachoeira Paulista. Amigos, familiares e moradores da cidade expressaram grande comoção com a perda do menino, e a Prefeitura decretou luto oficial de três dias em sua homenagem.

Uma das professoras de Arthur também publicou uma homenagem nas redes sociais: “Que o Senhor te receba no céu com muito amor, meu eterno anjinho”. A tragédia abalou a cidade, com muitos prestando suas condolências à família.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local do incidente, enquanto o corpo de Arthur foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. O caso será investigado pela Polícia Civil de Cachoeira Paulista.

Alerta O trágico acidente que resultou na morte de Arthur, de apenas 4 anos, em Cachoeira Paulista, serve como um doloroso alerta para os perigos que cercam crianças em ambientes aquáticos. Piscinas, mesmo durante momentos de celebração, como festas de aniversário, podem se tornar cenários de risco quando não há supervisão constante. O afogamento é uma das principais causas de morte acidental entre crianças, e pode ocorrer de forma silenciosa e rápida, sem que ninguém perceba.

Especialistas em segurança infantil reforçam a importância de manter atenção redobrada em locais com água, como piscinas, lagos e até banheiras. Barreiras de proteção, como cercas ao redor da piscina, podem evitar que a criança tenha acesso à água sem supervisão. Além disso, a presença de um adulto atento, preferencialmente que saiba técnicas de primeiros socorros, é fundamental para evitar tragédias.