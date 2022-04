TRAGÉDIA EM VOTUPORANGA: rapaz morre ao colidir moto em árvore ao lado do Assary

Uma tragédia marcou a noite desta segunda-feira, dia 18, em Votuporanga. Um rapaz de 31 anos de idade, morreu de forma trágica ao colidir violentamente a sua motocicleta CBR 1000 em uma árvore.

O acidente aconteceu por volta das 20h10, desta segunda-feira, na avenida Francisco Ramalho Mendonça, próximo ao cruzamento com a rua Luiz Donaide – ao lado da represa do Assary Clube de Campo.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o condutor da motocicleta Vinícius Roncolato, 31 anos de idade, transitava pela rua Pascoalino Pedrazolli, ao adentrar a avenida Francisco Ramalho de Mendonça, por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Científica, perdeu o controle, batendo violentamente contra uma árvore ao lado esquerdo da via.

Imediatamente, populares acionaram as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que socorreram o motociclista ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga. Vinícius deu entrada no hospital, mas apesar dos eforços médicos, veio a óbito instantes após o acidente.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para preservar a área do acidente e as causas serão apontadas após laudo técnico emitido pela Polícia Científica de Votuporanga.

Vinícius era um jovem bastante conhecido em Votuporanga e querido por todos. Era cristão e frequentou a Igreja Evangélica El Shadday, era músico e deixa um vasto círculo de amigos e familiares.

Os pais da vítima também são muito conhecidos em Votuporanga.

A reportagem do votunews se solidariza com os amigos e familiares neste momento de dor.

REPORTAGEM/FOTO: Votunews: