O incidente ocorreu por volta das 10 horas, no quintal do sítio da família localizado às margens da rodovia Euclides da Cunha, próximo ao Posto 474.

Segundo informações apuradas pelo www.votunews.com.br, a criança estava no sítio na companhia do pai e do avô que estavam em outras áreas da propriedade rural e, por motivos ainda desconhecidos, o cachorro atacou violentamente a criança. A vítima, que completaria três anos no final deste ano (02/12), sofreu ferimentos graves no pescoço, braços e pernas. Apesar dos esforços dos familiares em socorrê-la à Santa Casa de Tanabi, infelizmente chegou sem vida.

O cachorro, descrito como dócil e parte da família, sempre brincava com a criança. A fatalidade deixou os pais e demais familiares devastados e em estado de choque.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência, enquanto a Polícia Técnico-Científica realizou investigações para determinar as circunstâncias do ataque.

O corpo da criança encontra-se na Santa Casa de Tanabi e será encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Preto para procedimentos legais antes do velório e sepultamento.

