Aeronave caiu na Praça das Jaboticabeiras, no bairro Jardim Universitário, na manhã deste sábado (23). Entre as vítimas estão quatro adultos e uma criança

A aeronave era da categoria experimental e tinha situação regular na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mas estava com mais passageiros do que o permitido, já que as cinco pessoas que morreram estavam a bordo. De acordo com apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, no local, o monomotor saiu de Monte Alto (SP) para Fernandópolis (SP). Na volta, não teria conseguido pousar em Monte Alto e seguiu para Jaboticabal, onde caiu.