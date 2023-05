Traficantes são presos pela PM de Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu em flagrante dois indivíduos por tráfico de drogas. A dupla foi presa na rua Goiás, com eles foram encontradas dezenas de porções de drogas e produtos para embalagem da droga.

De acordo com a ocorrência, os militares realizavam patrulhamento pela rua Goiás, quando viram os dois suspeitos em um local que já era conhecido como ponto de venda de drogas.

No local foram abordados os envolvidos e com eles localizados dois celulares, uma porção grande de crack, uma balança de precisão (com muitos resquícios de drogas) e R$ 5,00.

Na busca domiciliar foi localizado sobre a mesa da cozinha diversos pedaços de sacola plástica que seriam utilizados para o embalo das drogas, uma porção de cocaína pronta para o comércio, uma faca com resquícios de drogas e a quantia de R$ 33 em notas diversas, bem como, na gaveta do armário ainda foi localizado uma pedra bruta de crack e 01 porção de maconha.

A ocorrência foi apresentada na Central da Polícia Civil de Votuporanga sendo as drogas apreendidas bem como os objetos e o dinheiro, permanecendo ambos os indivíduos presos.