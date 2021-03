Traficante ‘penhora’ carro em troca de droga e vai preso

Ele tentou a sorte na venda de crack em Votuporanga. Força Tática prendeu

Você sabia que além de banco, traficantes também penhoram veículos? Sim. Infelizmente é a dura realidade do submundo deste crime hediondo e destruidor da sociedade. E essa não é uma realidade apenas de comunidades dominadas por grandes facções (Rio, São Paulo, etc). Aqui mesmo em Votuporanga tem isso.

Ontem à noite, por exemplo, um traficante admitiu a policiais militares que o carro dele estava ‘penhorado’ em troca de entorpecentes. O criminoso foi abordado por integrantes da Força Tática 316 com apoio da viatura CGP3 da Polícia Militar, perto do cruzamento das ruas Bahia com Tietê, região central.

Os PMs suspeitaram do Astra parado ocupado por dois homens. Um deles correu com a aproximação da POLÍCIA, mas foi detido poucos metros adiante. O outro ficou no lugar. Com o fujão os policiais apreenderam dezenas de porções de crack prontas para a venda.

Indo até a casa do criminoso os policiais apreenderam uma ‘pedra bruta’ da droga, que renderia cerca de 300 porções para venda. Ele foi levado à Central de Flagrantes e ficou preso. Já o segundo envolvido figurou como testemunha e foi liberado. O crime de tráfico é punido com até 15 anos de cadeia.