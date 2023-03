Homem foi preso durante ação da Polícia Militar de Votuporanga na Zona Norte

Um traficante foi preso preso ontem (28) pela Polícia Militar na Zona Norte de Votuporanga. Ele foi avistado por integrantes da equipe, quando entrava em casa levando uma mochila nas costas.

Como havia denúncia de tráfico contra ele, os policiais contornaram o quarteirão de viatura e, no retorno, notaram que o homem deixava o local com um veículo Gol.

Houve a interceptação do carro na avenida Jerônimo Figueira da Costa, com a abordagem do suspeito. Com ele havia uma porção de maconha e dinheiro. Durante a abordagem ele admitiu aos policiais que havia mais droga escondida no quarto da mãe.

Ao deslocarem para a moradia, os policiais foram recebido pela mulher, que acompanhou a revista, tendo sido encontrada a mochila contendo drogas, na gaveta do guarda-roupas.

No total foi localizado 504,50 gramas de maconha, 44,55 gramas de cocaína, R$372,75 , uma balança de precisão e diversos invólucros vazios.

Ele foi apresentado na Central de Flagrantes, onde ficou preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas