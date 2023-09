Trabalho eficaz da Polícia Militar recupera bicicleta furtada e prende dupla com armas em Votuporanga

Na tarde desta segunda-feira, (25), em Votuporanga, a equipe do Comando de Grupo Patrulha estava em patrulhamento pelo bairro Matarazzo quando pela Rua Dr. Joaquim Franco Garcia esquina com a Rua Domingos Mega, visualizou em frente a uma mercearia uma bicicleta que havia sido furtada por Valentim Gentil na mesma data, devido haver vários indivíduos no local, foi solicitado apoio das viaturas e foi realizada a abordagem.

No local abordagem havia veículos de propriedade de alguns dos abordados, os quais foram vistoriados, no interior de um veículo Fiat/Fiorino foi localizada sob o banco do motorista uma pistola da marca Taurus cal.9mm, com oito munições intactas e nove deflagradas, ao ser vistoriado um veículo VW/GOL foi localizada no porta luvas uma pistola da marca Glock, cal.9mm, com 13 munições intactas.

Diante dos fatos os dois indivíduos proprietários das armas receberam voz de prisão, sendo apresentados na central de flagrantes, onde tiveram a prisão ratificada, sendo elaborado o BOPC de Natureza Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito/ Objeto de Furto Localizado, permanecendo ambos à disposição da justiça.

A bicicleta foi restituída à vítima/proprietário.