Torneio de tênis consagra campeões no Votuporanga Clube

Com a participação de mais de 50 tenistas, o Votuporanga Clube foi sediou a segunda edição do Torneio Aberto de Tênis “Bicho Feliz Clínica Veterinária” com disputa de várias categorias.

Na categoria infantil, o campeão foi Gustavo Capela, que derrotou Gabriel Bimbato. Iury venceu Amaury e foi o vencedor da Categoria A. Na B, André Mariano conquistou o título ao derrotar Daniel Albieri.

Rogério foi o grande campeão da categoria C, que teve Ednaldo Polizeli como vice. Já na D o campeão João Victor, que derrotou Élcio na final.

Os organizadores ficaram contentes com o campeonato, que mais uma vez alcançou as expectativas. “Campeonato de alto nível, muito bom mesmo, com jogos excelentes, o que já era esperado porque os participantes são muito bons”, analisou o professor Claudemir Silva, o Cal, organizador do torneio.

Cal agradeceu a diretoria do VotuClube e a Clínica Veterinária Bicho Feliz, que sempre vem apoiando o esporte no clube. Ele agradeceu também todos os patrocinadores: Protege Vacinas, Facchini Carrocerias, A Joia, Go Inn Hotel, Ales Gestão de Serviços, Fort Bello Estofados, Madrid Imóveis, Pinheiral, Bandeca Automóveis, Shopping Leppos, Jornal A Cidade, Polizeli Parafusos, Cytos, HSA Sport Fan, Hotel Ville Gramadão, Odonto Face, Áudio Clínica Som e Vida, e Endos Centro Diagnósticos. Ele também agradeceu a direção do Votuporanga Clube por mais essa competição.

Foto: Divulgação: Rogério foi campeão e Ednaldo Polizeli vice na categoria C do torneio de tênis

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br