TOR prende passageiro de ônibus com dois tabletes de cocaína em rodovia na região

Prisão ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (15), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba/SP.

No final da tarde desta sexta-feira (15), um homem de 32 anos foi preso transportando dois tabletes de cocaína, que pesaram cerca de um quilo da droga, além de 90 gramas de maconha, durante uma abordagem em ônibus realizada pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba/SP.

De acordo com informações, durante a revista no ônibus, proveniente do Mato Grosso do Sul, os patrulheiros desconfiaram do passageiro, que demonstrou nervosismo excessivo. As drogas estavam na bagagem do passageiro, que é da cidade de Bataguassu/MS.

Questionado pelos policiais, D.D.S., teria contado que pegou o carregamento em Ponta Porã/MS e que tinha como destino a cidade de Brasília/DF.

Diante do exposto, o passageiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para o Plantão Policial de Araçatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.

FONTE: Informações | rp10.com.br