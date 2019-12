Toquinho encerra “Festividades na Concha” e leva cerca de 3,5 mil pessoas para a Concha Acústica

Pela segunda vez em Votuporanga, Toquinho afirmou que “encerrar este evento, que teve a participação de tantos artistas, é bem agradável e fico lisonjeado pelo convite. O espaço é muito bom e o pessoal está em um domingo, perto do Natal, então é tudo festa. Eu não tenho um repertório fixo, vou vendo o que o público mais gosta, e vou deixando o público levar o show. Nesse show, temos a Camila Faustino, uma cantora maravilhosa, uma das revelações brasileiras e faz parte do show de uma forma linda”.

A cantora Camila Faustino, que esteve em Votuporanga pela primeira vez, elogiou a estrutura do Município. “Eu fiquei animadíssima e a acústica aqui é maravilhosa. O lugar está cheio e vai ser bonito”. Ela ainda complementou que cresceu ouvindo Toquinho “e hoje ter um convívio com ele é um privilégio”.

Para a Secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Silvia Stipp, “apresentações como esta são fundamentais porque contribuem muito para a formação de público. Votuporanga tem um lugar de destaque no Estado de São Paulo por relevantes ações de incentivo à cultura e valorização da arte”, destacou.

O show foi uma realização da Rede – uma empresa Itaú, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, da ACV, do Sincomercio e Sincomerciários.

Festividades na Concha

O “Festividades na Concha”, trata-se de uma programação especial que coincide com a abertura do comércio no período noturno e objetiva oferecer ao turista e ao morador apresentações públicas gratuitas de música, teatro, balé e cultura popular.