Técnico divulga lista para duelos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias, nos dias 13 e 17 de novembro, os últimos compromissos de 2020. Gabriel Jesus retorna após corte por lesão.

O técnico Tite divulgou, na manhã desta sexta-feira, a convocação da seleção brasileira para os dois últimos jogos de 2020. E a lista teve como principais “novidades” o retorno de três atletas já chamados pelo técnico anteriormente: o zagueiro Militão, o meia Arthur e o atacante Vini Junior. Eles farão parte do grupo que enfrentará a Venezuela, dia 13 de novembro, no Morumbi, e o Uruguai, no dia 17, no Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Confira a lista: