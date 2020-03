– O nível do atleta é físico, de adaptação, de volta de um centro maior ou menor, a uma retomada, a uma equipe se ajustar. É o caso do Everton. Ele retorna porque tem no processo criativo dele uma grande marca. O Bruno Guimarães fez um grande campeonato ano passado pelo Athletico-PR, o acompanhamos. Teve o acompanhamento na seleção sub-23 e no Lyon, isso vai consolidando, fortalecendo. O primeiro pilar é técnico e esse nível dos atletas por vezes ficam muito próximos – disse.

“É da mesma forma o Felipe, acompanhamos dois jogos que foram emblemáticos do Atlético de Madrid, contra o Liverpool e o Valência. Já em relação ao Ivan, temos três goleiros, procuramos na medida do possível fortalecer essa base”.

O atacante Neymar está de volta à lista, depois de ficar fora dos amistosos de novembro do ano passado, contra a Argentina e a Coreia do Sul. Tite falou sobre o desempenho do jogador na temporada.

– Tomara que todos os atletas de alto nível – e não falo isso de forma demagógica – estejam em seu melhor nível e que eu tenha de responder 300 perguntas sobre por que um e não o outro. Quero estar em saia justa toda hora, que todos tenham o sarrafo alto, inclusive o Neymar.

O Brasil enfrentará a Bolívia no dia 27 de março, na Arena Pernambuco, e o Peru, fora de casa, em Lima, no dia 31. A apresentação dos convocados será no dia 23 de março, em Recife.

Desde os amistosos de novembro até esta sexta-feira, a comissão técnica acompanhou 37 jogos, observando 42 atletas.

Após a Copa do Mundo de 2018, Tite convocou 29 estreantes na seleção brasileira e escalou 47 jogadores diferentes. O treinador do Brasil comentou sobre a análise dos atletas nesse período, já pensando no grupo para as Eliminatórias da Copa de 2022.

– Em relação a essa etapa, que fizemos de jogos preparatórios, ela serve para observações, ajustes táticos, aspectos individuais, emocionais, tem uma série de aspectos que levam em consideração. Desempenho tem que ser melhor, sim. Mas tenho noção de que esse era o momento. Confira outros trechos da coletiva de Tite Desempenho do Flamengo – Fazer comparativos, eu tenho acompanhado, entre clubes e gerações diferentes, é uma situação que tem muitas variáveis e é injusto. Passei uma etapa me comparando com os outros, aí você fica ou presunçoso ou magoado. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente, aprendi a fazer o meu trabalho bem feito e evitar me comparar com outros técnicos. Mas reconhecendo que o Flamengo está fazendo um trabalho extraordinário e digno de elogios. Renan Lodi – O que o Lodi dá naquilo que três, quatro ou cinco atletas dão? Ele dá infiltração na última linha. Essa rotação que traz do lado esquerdo proporciona jogadores como o Lodi. Acordo com a seleção olímpica – Se a gente tivesse brigado você acha que eu falaria para ti? (risos) A gente tem que ter liberdade de externar nossas ideias e trabalhar como equipe. Senão, as pessoas não crescem. Ponto e contraponto são importantes. Eu, Guilherme, Paulo e Jardine temos liberdade de conversar, trabalhamos no mesmo lugar. Mas não teve briga. Testes – Há um momento em que tu abre uma situação maior, e outra que sabe os atletas que estão em melhor condição. Futebol em alto nível tem que ser sólido e ter resultado. Agora essas situações se fecham, com oportunidades menores. Essa oportunidade é nos clubes, mostra e vem para cá.

FONTE: Informações | globoesporte.globo.com