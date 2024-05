Thermas dos Laranjais estende promoção exclusiva para excursões

Condições especiais válidas para março e abril retornam no mês de agosto

O Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado da América Latina, estendeu sua promoção especial para excursionistas, realizada em março e abril. Durante todo o mês de agosto, excursões com no mínimo 30 pessoas pagantes pagam apenas R$ 100,00 por ingresso ou R$ 50,00 a meia entrada. A oferta é exclusiva para agências parceiras do parque aquático de Olímpia.

Condições da promoção:

· Reúna uma turma com no mínimo 30 pessoas pagantes (ingresso inteira ou meia). Ingresso infantil não é contabilizado;

· Realize o agendamento no parceiro autorizado ou com a central de reservas do Thermas dos Laranjais, pelo telefone (17) 99773-3570 (WhatsApp) ou pelo email [email protected] (os ingressos são limitados);

· Promoção válida apenas para o mês de agosto de 2024;

· Os ingressos são individuais e diários;

· O Guia é responsável pelo agendamento, pagamento, distribuição dos ingressos e demais orientações para o grupo;

· As regras de cortesias permanecem as mesmas, consulte o seu vendedor;

· Caso não sejam cumpridos todos esses requisitos valerá a tarifa vigente do parque.

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado na Estância Turística de Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 55 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, o parque, inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.

Conheça o Thermas dos Laranjais:

Site: www.termas.com.br

Nas redes sociais: @thermasdoslaranjaisoficial

Telefone: (17) 3279-3500