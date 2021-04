Testemunhas de Jeová planejam lançar Bíblias em 36 idiomas em 2021

Em 2020, as Testemunhas de Jeová lançaram a Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada (TNM) em 33 idiomas diferentes — o maior número de lançamentos em um ano desde sua primeira tradução da Bíblia, em 1950. Até março de 2021, a TNM estava disponível, inteira ou em parte, em 200 línguas.

Um dos marcos no seu trabalho de tradução em 2020 foi o lançamento da primeira Bíblia completa em língua de sinais americana (ASL), em 15 de fevereiro. No discurso de lançamento na Flórida, Geoffrey Jackson, membro do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová, disse: “Até onde sabemos, as Testemunhas de Jeová são a primeira organização ou grupo a lançar uma Bíblia completa em língua de sinais americana. E esta é provavelmente a primeira Bíblia completa em língua de sinais na história da humanidade.”

Geoffrey Jackson (centro), membro do Corpo Governante, durante o programa de lançamento da Bíblia em ASL em 15 de fevereiro de 2020

A maior parte da Bíblia (TNM) em língua brasileira de sinais já está traduzida, e espera-se que a versão completa fique disponível ao público em breve.

As Testemunhas de Jeová produzem e distribuem Bíblias desde o início do século 20. Com o tempo, elas adquiriram os direitos de impressão das versões em inglês King James e American Standard, entre outras.

Mas, na década de 40, as Testemunhas de Jeová começaram a trabalhar numa tradução para o inglês moderno. Um dos objetivos principais era restaurar o nome de Deus, Jeová, nos mais de 7 mil lugares na Bíblia onde outros tradutores o tinham substituído por títulos, como “Senhor”. A partir de 1950, a Tradução do Novo Mundo foi sendo lançada em partes até ser completada em 1961.

Sobre a Tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs (ou Novo Testamento) o crítico bíblico britânico Alexander Thomson escreveu em 1952: “Ao que parece, essa tradução é o trabalho de estudiosos peritos e talentosos que procuraram transmitir do melhor modo possível em inglês o verdadeiro sentido do texto grego.” Ele concluiu: “Gostaríamos de ver todos os nossos leitores com um exemplar dessa versão. Ela será uma aquisição muito valiosa para as suas bibliotecas.”[1]

A versão completa em português foi lançada no Brasil em 1967, e em 1987 foi lançada uma edição para estudo, com referências. Na época, a revista Veja descreveu essa tradução como a “mais completa versão das Escrituras” no país.[2]

Em 2013, as Testemunhas de Jeová lançaram a edição revisada da Tradução do Novo Mundo em inglês. Entre outras mudanças, ela usa uma linguagem mais moderna e mais simples, o que facilita a leitura e a tradução para outras línguas. A edição revisada em português foi lançada em 2015.

Augusto Machado, que usa a TNM há mais de 50 anos, disse: “Além de ser exata, ela é mais fácil de ler e entender. É uma ótima tradução para se conhecer o nome de Deus, Jeová, e a vontade dele.”

A tradução é feita por equipes de tradutores voluntários que moram nos lugares onde a língua-alvo é falada. Todo o trabalho de tradução, edição e impressão realizado pelas Testemunhas de Jeová é mantido por donativos voluntários. Isso permite que elas distribuam a Tradução do Novo Mundo no mundo todo sem custo.

Em 2021, as Testemunhas de Jeová planejam lançar a Bíblia inteira ou em parte em mais 36 idiomas. Você pode ler ou baixar essa Bíblia em português ou em outros idiomas no site jw.org.

Contato:

Informações ao Público

E-mail: informacoespublicas.br@jw.org

Testemunhas de Jeová

[1]The Differentiator, abril de 1952, pág. 52

[2]Revista Veja, 03 de junho de 1987, pág. 64