Tesouro Nacional: Votuporanga conquista Selo de Qualidade Contábil e Fiscal 2024

Votuporanga conquistou Selo Nota A; na Dimensão I, que analisa a Gestão da Informação, o município obteve 100% de assertividade nos itens analisados



Mais uma vez Votuporanga recebe certificação em nível nacional, desta vez, relacionada a área financeira e transparência. O Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda premiou Estados e municípios que se destacaram pela qualidade de suas informações contábeis e fiscais.

O Prêmio Qualidade da Informação 2024, baseado no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), é uma iniciativa promovida pelo Órgão para reconhecer os entes pelo envio de informações contábeis consistentes e de qualidade ao Siconfi, fomentando a transparência e a melhoria da qualidade dos dados sobre as contas públicas subnacionais.

Nessa análise, são realizadas mais de 160 verificações em quatro dimensões para avaliar a qualidade dos dados informados. A iniciativa serviu para impulsionar a melhoria dos dados contábeis e fiscais, contribuindo para o desenvolvimento da Contabilidade Pública e para a transparência no Brasil.

Votuporanga conquistou Selo Nota A. Na Dimensão I, que analisa a Gestão da Informação, o município obteve 100% de assertividade nos itens analisados. Na Dimensão II, Informações Contábeis, Votuporanga obteve 96,88%; na Dimensão III, Informações Fiscais, a cidade pontuou 90,91%; e, por fim, na Dimensão IV, Informações Contábeis x Informações Fiscais, 93,10%.

“Este é mais um Selo que demonstra que nossas equipes trabalham com muita responsabilidade e seriedade com os recursos públicos, de maneira transparente e seguindo todos os preceitos legais”, disse o prefeito Jorge Seba.