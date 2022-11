Família de votuporanguense implora por vaga em hospital de queimados: ‘me ajudem a salvar meu pai’

Um pedido de socorro. É assim que circula pelas redes sociais um vídeo gravado por Olga Silva, filha do ex-servidor público municipal da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Votuporanga, Itamar Rodrigues da Silva, de 50 anos, que está internado desde o último dia 6 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Votuporanga.

Itamar sofreu diversas queimaduras pelo corpo após a explosão de uma churrasqueira, durante uma confraternização entre amigos. Ele foi socorrido às pressas, em estado grave e, desde então, aguarda uma vaga em um hospital referência no tratamento de queimaduras, porém, sem sucesso.

“Se algum médico, algum administrador, alguém estiver vendo o meu vídeo, por favor me escute, escute o meu apelo, por favor me ajude a salvar a vida do meu pai. Eu sei que é difícil conseguir uma vaga e não estou sendo ingrata por toda a ajuda que estão nos oferecendo, mas eu imploro, me ajudem a salvar a pessoa que mais amo nessa vida”, disse Olga em um vídeo nas redes sociais.

Desesperada, a filha de Itamar ainda fez um apelo direcionado aos administradores do Hospital Padre Albino, em Catanduva, que é a referência na região para este tipo de tratamento.

“Se o administrador do hospital de Catanduva estiver vendo o meu vídeo, por favor, tende piedade da minha família, me ajuda a salvar a vida do meu pai. Aqui é uma filha desesperada tentando salvar a vida do pai, não tenho dinheiro para pagar um hospital particular, mas se algum hospital quiser eu tenho a minha casa, que é a única coisa que tenho, mas eu não me importo, eu dou a minha casa de garantia, mas por favor levem o meu pai, me socorram, não abandonem o meu paizinho, eu imploro”, completou.

Procurada, a Santa Casa de Votuporanga informou, em nota, que, desde o dia da entrada do paciente, no domingo (6), foi solicitada transferência para um hospital referência no tratamento de queimaduras por meio da Cross. Entretanto, desde então, as devolutivas são negativas. “Continuamos na busca por uma vaga em Unidade de Queimados. Vale ressaltar que o paciente está sendo assistido na UTI com todos os cuidados necessários”, diz a nota.

Questionada pelo A Cidade, a Secretaria Estadual da Saúde também se manifestou por meio de nota e afirmou que Itamar está sendo assistido pela Santa Casa de Votuporanga e acompanhado pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) para que seja encaminhado para serviço de referência apto a cuidar de seu caso. A nota, porém, não apresenta uma data prevista para essa transferência.

“A Cross possui um sistema on-line que funciona 24 horas por dia e busca vagas disponíveis em diversas unidades de saúde (não apenas nos hospitais estaduais) na região de origem do paciente e com disponibilidade e capacidade para atender cada caso, priorizando os mais graves e urgentes. A Central é apenas um serviço intermediário entre os serviços de origem e de referência. Seu papel não é criar vagas, mas auxiliar na identificação em hospitais mais próximos e aptos a cuidar dos casos”, conclui a nota.

Jornal A Cidade Votuporanga