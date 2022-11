‘O Terminal’: morre homem que viveu 18 anos em aeroporto e inspirou filme

O iraniano Mehran Karimi Nasseri virou ‘Viktor Navorski’, personagem de Tom Hanks na produção hollywoodiana

O iraniano Mehran Karimi Naseri, refugiado político que viveu mais de 18 anos no aeroporto parisiense Roissy Charles de Gaulle e inspirou Steven Spielberg no filme ‘O Terminal’, morreu neste sábado (12) em um terminal do local, de acordo com agências internacionais.

Ele morreu de causas naturais, pouco antes do meio-dia, no terminal 2F, segundo uma fonte da AFP.

Mehran Karimi Naseri, conhecido como Sir Alfred, nasceu em 1945 em Masjed Soleiman, na província iraniana do Khuzistão, e tinha escolhido morar em Roissy, ao norte de Paris, em novembro de 1988, depois de um longo período em busca de sua mãe, que o havia levado a Londres, Berlim e Amsterdã.

Em todos os destinos foi expulso pelas autoridades por falta de documentação.

Em 1999 obteve o estatuto de refugiado na França e um visto de residência.

Em Roissy, tinha se convertido em uma figura emblemática, objeto de várias reportagens de rádios e televisões francesas e estrangeiras, antes da consagração cinematográfica.

Em 2004, Tom Hanks interpretou seu papel em O Terminal, dirigido por Steven Spielberg.