Tereos abre vagas para jovens de 16 a 21 anos em parceria com a Fundação Projeto Pescar

O programa, que completa seu décimo ano na companhia em 2022, visa oferecer oportunidades de iniciação profissional para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica

A Tereos, uma das líderes na produção de açúcar, etanol e energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar no Brasil, está com 19 vagas abertas para jovens aprendizes em parceria com o Projeto Pescar. As oportunidades são para jovens de 16 a 21 anos, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que residam nos municípios de Severínia, Olímpia e Baguaçu. As inscrições vão até o dia 3 de junho.

A iniciativa visa oferecer aos jovens uma oportunidade de iniciação profissional em processos agroindustriais, capacitando-os e preparando-os para ingressarem no mercado de trabalho. A turma de 2022 vai marcar o décimo ano de parceria; nesse período, mais de 170 jovens passaram pela Tereos e muitos foram efetivados na empresa, atualmente fazendo parte do quadro de colaboradores do grupo.

“Para a Tereos, é muito importante contar com essa parceria de longo prazo com a Fundação Projeto Pescar, que já ofereceu muitas possibilidades de preparação e desenvolvimento desses jovens para o mercado de trabalho. Com o programa, aliamos valores importantes para a companhia, como a preocupação com a capacitação e o cuidado com as comunidades em que atuamos. Esperamos oferecer cada vez mais oportunidades para quem busca iniciar uma carreira de sucesso no agro”, comenta Carlos Leston, diretor de Recursos Humanos da Tereos.

As vagas são para a unidade Cruz Alta, localizada em Olímpia (SP), com previsão de início para agosto de 2022. O programa tem duração de 11 meses e as atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30. Os selecionados terão bolsa-auxílio, além de uniforme, transporte e vale-alimentação.

Para Jéssica Leva Cardoso, educadora social do Pescar, o projeto atua na transformação da vida dos participantes, ajudando os jovens a desenvolverem uma atitude protagonista. “Nossa missão vai além de preparar os jovens para o mundo do trabalho, também buscamos formar cidadãos que façam a diferença na sociedade”, afirma.

Para se candidatar, o jovem precisar ter renda familiar de até meio salário mínimo per capta e estar cursando a partir do 7º ano do ensino fundamental (ou que já ter concluído o ensino médio). As inscrições podem ser feitas por meio do link:

Para se candidatar, o jovem precisar ter renda familiar de até meio salário mínimo per capta e estar cursando a partir do 7º ano do ensino fundamental (ou que já ter concluído o ensino médio). As inscrições podem ser feitas por meio do link de processo seletivo do Projeto Pescar.

Sobre a Tereos

Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo Tereos reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, cereais e batata. Com 44 unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 19.800 colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. Em 2020/21, o Grupo obteve um faturamento de € 4,3 bilhões.

Tereos no Brasil

A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, com operação em Palmital (SP), diversifica o portfólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos países.