Guarda civil de folga salva bebê engasgada com leite

Um momento de heroísmo aconteceu na terça-feira (21) em Araçatuba (SP), quando um guarda civil municipal salvou a vida de uma bebê de 21 dias que se engasgou com leite. O caso aconteceu na Escola Municipal Professora Odete Costa Bodstein, no bairro Águas Claras.

O guarda, que estava de folga e buscava o filho na escola, presenciou a mãe da bebê desesperada, pois a recém-nascida se engasgou com leite e parou de respirar. Câmeras de segurança da unidade flagraram o ato heroico.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o guarda chega com o filho no colo e, ao perceber a situação crítica da bebê, a pega dos braços da mãe e inicia as manobras de Heimlich para desengasgá-la e desobstruir suas vias aéreas. A mãe da menina aparece nas imagens aflita, com a mão no rosto.

Após algumas tentativas, o guarda consegue desengasgar a bebê, que volta a respirar. Em seguida, a recém-nascida foi levada para atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) e, felizmente, está bem de saúde.

Ação heroica salva vida

A rápida ação do guarda civil foi fundamental para salvar a vida da bebê. O ato de heroísmo demonstra a importância de estar preparado para situações de emergência e a capacidade de agir com rapidez e serenidade em momentos críticos.

Prevenção é fundamental

Acidentes com engasgo em bebês são frequentes e podem ser fatais se não forem atendidos rapidamente. É importante que os pais e cuidadores estejam atentos aos sinais de engasgo e saibam como realizar as manobras de desengasgo para salvar vidas.