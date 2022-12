TEMPO: Dezembro promete ser chuvoso em Votuporanga

De acordo com o Climatempo, mês começa com representativo aumento de chuva durante toda a primeira quinzena.

O mês de dezembro começou com chuva em Votuporanga/SP e deve seguir assim, ao menos, durante os primeiros 15 dias, isso é o que aponta o Climatempo. O que é considerado normal para a primavera, estação do ano que segue até às 18h48min do dia 21 de dezembro de 2022.

Este período é conhecido por temperaturas amenas, com flores florescidas e os dias e noites têm a mesma duração. Aos poucos, os dias vão se tornando mais longos e as temperaturas aumentam, indicando a chegada do verão. Naturalmente, o problema se dá diante de tempestades que podem atingir o município, contudo, até o momento, não há alertas da Defesa Civil.

Veja a previsão do tempo em Votuporanga, segundo o Climatempo: