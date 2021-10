O fenômeno é comum em países da Ásia, onde é conhecido como “haboob”, mas com a estiagem prolongada e os ventos fortes as tempestades estão se tornando comum na região noroeste do Estado de São Paulo. Ele é causado por temporais de chuva com ventos fortes que, ao entrarem em contato com o solo seco, encontram resquícios de queimada, poeira e vegetação, os quais acabam criando um “rolo compressor” de sujeira que pode chegar a até 10 quilômetros de altura.