Tempestade de areia volta a atingir região e transforma o dia em noite

Moradores relataram que uma extensa nuvem de poeira voltou a cobrir o céu de cidades do Noroeste Paulista

Uma tempestade de areia no final da manhã dessa sexta-feira, dia 11, transformou o dia em noite na região de Rio Preto. Moradores relataram que uma extensa nuvem de poeira voltou a cobrir o céu de cidades do Noroeste Paulista. No ano passado, cidades da região também haviam passado pela mesma situação.

O fenômeno é comum em países da Ásia, onde é conhecido como “haboob”, mas com o solo seco e os ventos fortes, esse tipo de tempestade está se tornando comum na região noroeste do Estado de São Paulo. Ele é causado por temporais de chuva com ventos fortes que, ao entrarem em contato com o solo seco, encontram resquícios de queimada, poeira e vegetação, os quais acabam criando um ‘rolo compressor’ de sujeira que pode chegar a até 10 quilômetros de altura.

Especialistas apontam que o desmatamento e o modelo agrícola praticado na região contribuem para a formação de tempestades de areia. Isso porque, o Noroeste de São Paulo tem um solo seco que já vem sofrendo com altas temperaturas. Dados da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente apontam que a região de Rio Preto aparece como a que possui um dos menores índices florestais do Estado.

Chuva

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para tempestades no final de semana na região de Rio Preto. Nesta quinta, os termômetros marcaram quase 36ºC por volta das 16h, segundo dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), com umidade relativa do ar em 33%, sendo que o índice ideal, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de 60%.

No final de semana, de sexta-feira, 11, a domingo, 13, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecer nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Durante os três dias, mesmo com previsão de chuva, o calor continua na cidade. Os termômetros devem marcar mínima de 22°C e máxima de 33ºC.

COMO SE FORMA UMA NUVEM DE POEIRA

Terra arenosa

Devido ao clima seco de uma longaestiagem com incêndios e baixa umidade, a terra estáda e mais arenosa

Frente de Rajada

O porte de nuvens carregadas provoca ventos fortes de até 100 km/h

Nuvem de poeira

Esses ventos levantam a poeira acumulada e arrasta para as cidades, encobrindoas com uma nuvem de poeira

Chuva