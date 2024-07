Temperatura mais amena deve continuar nos próximos dias na região

Além das temperaturas mais baixas, há também previsão de nevoeiro e garoa; confira

A região amanheceu nesta quarta-feira, 10, com as temperaturas mais amenas e nevoeiro em algumas regiões, características típicas do inverno. Para os próximos dias, a previsão é que as temperaturas continuem mais baixas, com alguns dias de chuva, e nevoeiro ao amanhecer.

Segundo o Climatempo, a previsão para quinta-feira, 11, é de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas variam entre 14 graus e 25 graus, sem previsão de chuva.

Na sexta-feira, 12, o céu amanhece nublado com possibilidade de garoa durante o dia e à noite. Ainda segundo o Climatempo, a partir desta sexta, Rio Preto e região devem registrar mudança brusca na temperatura. Na sexta e no sábado, 13, os termômetros marcam

mínima de 13 graus e máxima de 17 graus.

No domingo, 14, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite é com muitas nuvens. As temperaturas marcam mínima de 13 graus e máxima de 24 graus.

Luna Kfouri – [email protected]