Técnico de enfermagem é mordido por paciente em UPA

Um técnico de enfermagem, de 41 anos, foi vítima de mordida na perna por uma paciente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte de São José do Rio Preto (SP), na manhã do último domingo (16).

De acordo com o boletim de ocorrência, o profissional relatou à polícia que a paciente se encontrava em estado de confusão e agressividade no momento do incidente. Para conter a situação, seguranças da unidade precisaram intervir e imobilizá-la na cama.

Infelizmente, a situação não se encerrou aí. Familiares da paciente, ao presenciarem a cena, reagiram de forma hostil, proferindo ameaças contra o técnico de enfermagem.

Diante do ocorrido, o caso foi registrado na delegacia como lesão corporal e ameaça. As autoridades competentes irão investigar o caso e tomar as medidas cabíveis.