Tech Week: Engenharias da Unifev realizam Semana Acadêmica

Abertura reuniu centenas de alunos no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária; atividades seguem até a próxima sexta-feira (18/10).

Tradicional semana acadêmica dos cursos de Engenharia Agronômica, Civil, Elétrica, de Computação e Mecânica da Instituição, a Tech Week reuniu centenas de estudantes na última segunda-feira (14/10), no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.

Os engenheiros civis Eduardo Cavalcante e Mamede Abou Dehn Júnior falaram sobre a nova geração de líderes e a inteligência artificial. Segundo Cavalcante, a inteligência artificial é uma realidade em nossas vidas e os profissionais precisam estar preparados para trabalhar com essas tecnologias. “O futuro do mercado de trabalho exige profissionais capacitados para lidar com a robótica e a inteligência artificial. É como a internet: todos a utilizam, mesmo que não percebam”, afirmou.

O objetivo do evento é estimular o debate sobre temas da área, reunindo estudantes e especialistas, além de integrar os diferentes cursos, explicou o Prof. Me. Fernando Bermejo Menechelli, coordenador dos cursos das Engenharias de Computação e Elétrica. “Para promover a discussão sobre a escolha profissional e a interação entre os estudantes, o evento conta com palestras, atividades práticas, campeonatos esportivos, jogos on-line e o nosso primeiro Hackthon das Engenharias da Unifev”, completou Menechelli.

O diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, ressaltou o compromisso da Unifev com a formação de profissionais capazes de transformar a sociedade. “A Tech Week é mais uma demonstração desse compromisso, pois ao discutir temas como a inteligência artificial, estamos contribuindo para o desenvolvimento de soluções para os desafios da nossa época”.

Pedro Franzini, estudante de Engenharia Mecânica, destacou o evento como uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal e profissional. Para ele, a inteligência artificial, tema central da discussão, representa uma adaptação necessária para o futuro do mercado de trabalho. “Quem não se adapta às novas tecnologias fica para trás. Acredito que é essencial entender como a IA pode transformar nossa profissão e garantir nossa competitividade no mercado atual”, refletiu o futuro engenheiro.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, destacou a importância da Tech Week para a formação de profissionais preparados para o futuro. “Ao abordar temas como as novas tecnologias, estamos proporcionando aos nossos estudantes a oportunidade de se conectarem com as tendências do mercado e de desenvolverem as habilidades necessárias para a formação de um profissional em sua integralidade”, concluiu.

1º Hackthon

Durante a Tech Week, as Engenharias promovem uma verdadeira maratona de inovação. Os estudantes se reunirão em equipes para participar de um Hackthon, evento onde a criatividade e a tecnologia se unem para encontrar soluções para pequenos agricultores da comunidade, por meio de software ou hardware.

A Tech Week segue até a próxima sexta-feira (18/10) com programação específica e atividades abertas para cada graduação.