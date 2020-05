TARRAF lança nova marca nesta sexta-feira, dia 15

Batizada de Taflex, empresa com VGV de R$ 250 milhões atenderá a linha ‘econo’. Diretoria fará apresentação com transmissão ao vivo pela internet, para corretores e convidados, direto do estande de vendas do Borghese Boulevard, primeiro residencial da Taflex, na região Norte.

A TARRAF, construtora e incorporadora de São José do Rio Preto/SP, lança oficialmente nesta sexta-feira, dia 15, a sua nova marca, Taflex. A apresentação, para corretores e convidados, será feita por meio de um webinar diretamente do estande de vendas do Borghese Boulevard, o primeiro empreendimento da Taflex. A transmissão ao vivo começa às 10h e contará com a presença dos diretores da empresa.

“A quarentena e o isolamento necessários para conter a pandemia do coronavírus têm ajudado a acelerar a transformação digital de muitos setores, e com o mercado imobiliário não tem sido diferente. A TARRAF sempre teve a inovação em seu DNA, e ‘Pensar grande e agir rápido’ é um dos nossos principais valores. Tudo isso converge para a opção de fazer o lançamento da Taflex de forma digital e explica porque escolhemos, neste momento, avançar em meio à crise, e não recuar”, afirma o presidente da TARRAF, Olavo Tarraf.

Economia, flexibilidade e qualidade

Confiável, acessível, inclusiva, jovem e flexível, a Taflex nasce para atender os consumidores em busca do primeiro imóvel ou à procura de um jeito inteligente de morar, com mais liberdade de escolha.

A partir de agora, a Taflex passa a incorporar os lançamentos da linha “econômica”, carregando toda a expertise e o padrão de qualidade da TARRAF. O VGV, valor geral de vendas, estimado para os empreendimentos a serem lançados já sob o selo da nova marca em 2020, tanto em Rio Preto quanto na região, chega a R$ 250 milhões.

“A Taflex carrega o sobrenome TARRAF, mas nosso objetivo é que a empresa trilhe seu próprio caminho. Ela será independente, com personalidade própria. Estamos bastante otimistas com o posicionamento da nossa nova marca diante das oportunidades dentro deste segmento”, diz o presidente da TARRAF.

Com apartamentos a partir de R$ 164 mil, o residencial Borghese Boulevard, primeiro a carregar o selo da nova marca, contará com duas torres de 15 pavimentos e 240 unidades de um e dois dormitórios. Está situado numa área privilegiada da região norte de Rio Preto, próximo ao futuro Hospital Municipal, a outros centros de serviços e à principal obra de mobilidade urbana da cidade, o Anel Viário.

A área de lazer, um dos principais diferenciais para empreendimentos dessa categoria, contará com piscina com deck molhado, espaço fitness, churrasqueiras, brinquedoteca, playground, pet place, quadra recreativa, bicicletário, pomar, praça das mamães, entre outros itens.

Cidade Borghese

Além de ser o primeiro projeto com a identidade Taflex, o Borghese Boulevard será também o lançamento inaugural da Cidade Borghese, ambicioso projeto da TARRAF e sonho antigo de seu presidente, Olavo Tarraf, de construir o primeiro complexo multiuso da região norte.

Distribuída por uma área de mais de 70 mil m², a Cidade Borghese contará com três condomínios residenciais, hipermercado, mall com lojas, restaurantes e outros serviços, tudo interligado por uma boulevard (avenida) e um projeto paisagístico diferenciado.

Sobre a TARRAF

A Nossa Missão é construir lugares e proporcionar às pessoas o Espaço ideal para que vivam suas melhores experiências, escrevam suas histórias e sejam felizes.

Estudamos a essência do ser humano. Esse conhecimento é traduzido em projetos inovadores que buscam oferecer espaços de convivência que transformam a vida das pessoas.

Essa busca pelo entendimento humano e pela inovação nos espaços de morar nos proporcionou em 2019 o Prêmio Master, o maior prêmio imobiliário do Brasil, com o Duo JK. No mesmo ano, ganhamos também o Prêmio Lide na categoria Inovação. Nos sentimos honrados e motivados a continuar estudando a essência do comportamento humano como agente de transformação dos espaços urbanos.

Nossos Valores:

Pensar grande e agir rápido

Ouvir e aprender sempre com o que se ouve;

Acreditar que é possível!

