TARRAF doa 200 cestas básicas para Banco de Alimentos de Votuporanga

Ação nesta quarta-feira integra campanha solidária da empresa, que no ano passado arrecadou mais de 13 toneladas de alimentos

Votuporanga, 11 de maio – A TARRAF realizará nesta quarta-feira, dia 12, a doação de 200 cestas básicas para o Banco de Alimentos de Votuporanga. A entrega acontecerá às 10h e contará com a presença do vice-presidente da empresa, Olavo Tarraf Filho.

A ação integra a campanha solidária “1000 Cestas” da TARRAF, que está na segunda edição e no

ano passado arrecadou mais de 13 toneladas de alimentos.

“Acreditamos que as empresas precisam exercer seu papel social e contribuir com a sociedade, especialmente em momentos de crise, como esse. As pessoas continuam perdendo emprego e renda e com necessidade de itens básicos. O Banco de Alimentos de Votuporanga tem realizado um trabalho importante na cidade e queremos colaborar da melhor maneira possível”, diz Olavo Tarraf Filho.

A TARRAF atua no ramo de incorporação imobiliária. Em Votuporanga, a empresa está presente com os empreendimentos Manhattan City Home – Torre Soho, já pronto e entregue, e em maio deste ano lançou o Manhattan City Home – Torre Tribeca, ambos de médio padrão, localizados no centro de Votuporanga. Também já entregou para a cidade o Tarraf Viva, residencial com três torres residenciais e já 100% vendido, lançado pela linha econômica da empresa, a TAFLEX. Juntos, esses empreendimentos somam 360 apartamentos e R$ 75 milhões de VGV.

Para quem puder doar

Este ano, além da participação dos colaboradores, a campanha é aberta a quem puder e quiser ajudar. O valor da doação é de R$ 60, correspondente a 1 cesta básica. A transferência poderá ser feita pela chave PIX 43125830000158. Um canal de comunicação foi criado pela área de RH para esclarecer dúvidas. O número é o (17) 99259-0954. A campanha vai até junho.

Assim como em 2020, a empresa irá complementar as doações até alcançar a meta de mil cestas.

Os alimentos serão destinados a instituições e projetos sociais que assistem famílias carentes e em situação de risco nas cidades onde a TARRAF atua, como Rio Preto, Votuporanga, Araçatuba, entre outras.

A campanha é coordenada pelo TARRAF Social, braço social das empresas que compõem o grupo TARRAF: TARRAF Empreendimentos, TAFLEX Empreendimentos e TARRAF Elmaz e Danda.