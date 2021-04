TARRAF amplia investimentos no mercado imobiliário de Votuporanga

Empresa inicia pré-venda da segunda torre do Manhattan Home Club, empreendimento de R$ 35 milhões em construção no coração da cidade. Residencial terá apartamentos com 3 suítes e até cinema na área de lazer

Após o sucesso de vendas da torre Soho, a TARRAF inicia nesta semana a pré-venda da segunda torre do Manhattan Home Club, residencial de médio e alto padrão que leva para o coração de Votuporanga um pedacinho da arquitetura da famosa ilha de Nova York e a mais completa área de lazer de um condomínio vertical já construído na cidade.

Com VGV de R$ 35 milhões, a Torre Tribeca está sendo construída ao lado da Soho e será entregue em setembro de 2023. A expectativa da empresa é gerar mais de 300 oportunidades de trabalho, diretas e indiretas, durante a construção.

A torre terá 18 pavimentos e 72 apartamentos amplos e modernos de 95,40 m², três suítes e duas vagas de garagem. Já está em funcionamento o Stand de Vendas no local, na esquina da Minas Gerais com a Frei Damião, onde o cliente pode conhecer os detalhes do empreendimento.

O conceito home club, tendência nos principais centros urbanos, é outra inovação que a TARRAF leva para Votuporanga, com o condomínio projetado para funcionar como um verdadeiro clube, oferecendo diversas opções de lazer, com conforto, praticidade e segurança, elementos muito valorizados hoje pelas famílias, especialmente por conta do cenário atual.

Com a torre Tribeca, o Manhattan oferecerá mais de 20 itens de lazer, que vão desde a academia climatizada e equipada com aparelhos TechnoGym(uma das marcas mais cobiçados do mundo fitness), a espaço para aulas de dança, área externa para atividade física, piscina adulto, infantil e biribol, brinquedoteca, pet place, churrasqueira gourmet, quadras poliesportivas, minigolfe, sala de festas, de reuniões e de jogos, e até mesmo um cinema e área para coworking.

“O diferencial no home club é que não é preciso deixar a tranquilidade, o conforto e a segurança da sua casa para se divertir e relaxar. O Manhattan é a decisão mais inteligente para quem busca viver a vida com menos estresse e valoriza seus momentos de lazer”, define o presidente da TARRAF, Olavo Tarraf.

A notícia do início da pré-venda e da construção da torre Tribeca consolida a TARRAF como uma das incorporadoras com maior presença no mercado imobiliário de Votuporanga.

No início deste ano, a empresa já havia entregue o Tarraf Viva, residencial de R$ 40 milhões de VGV formado por três torres e 288 apartamentos, localizado entre a Unifev e a loja da Havan. O Viva foi o primeiro empreendimento entregue pela TAFLEX, a nova marca da TARRAF criada para atender o segmento econômico.

E, além da Tribeca, que será entregue em 2023, a TARRAF já adquiriu duas novas áreas próximas ao Viva, que juntas somam quase 10 mil m². Nesses terrenos será construído um empreendimento com 272 apartamentos e um VGV de R$ 45 milhões.

Para saber mais sobre a Torre Tribeca do Manhattan Home Club acesse aqui.