Inscrições para cursos gratuitos da Prefeitura e Etec de Votuporanga terminam no próximo dia 20

Serão realizados cursos de Assistente Administrativo e Auxiliar de Logística; capacitações serão remotas a partir de 30 de agosto.

Seguem até a próxima sexta-feira (20), as inscrições de dois cursos gratuitos de Qualificação Básica de Formação Inicial Continuada (Qb-Fic), que serão realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO), em parceria com a Etec “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga”.

Com 40 vagas cada, o curso de Assistente Administrativo e o de Auxiliar de Logística, serão realizados remotamente de segunda a sexta-feira, entre 19h e 23h, com início no dia 30 de agosto e término no dia 20 de setembro, através da plataforma Google Classroom. Como requisito, é necessário estar matriculado na segunda série do Ensino Médio ou ter concluído o Ensino Médio, além de possuir e-mail Gmail.

Interessados devem acessar o link https://forms.gle/Jfy6NkuuQQcddfSX6 para efetuarem a inscrição. Para dúvidas ou mais informações, o CTMO atende pelo telefone (17) 3406-1489 ou na Etec de Votuporanga, pelo (17) 3421-3112.