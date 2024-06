Tarcísio participa de formatura de mais de 1,1 mil novos soldados

O governador Tarcísio de Freitas participou da formatura de 1.155 novos soldados de 2ª classe da Polícia Militar nesta sexta-feira (14), na Escola Superior de Soldados, na zona norte de São Paulo. A nova turma reforça o compromisso do Governo de São Paulo para promover a recomposição do efetivo da instituição em todo o estado.

“Nós nos comprometemos a valorizar a carreira policial, dar mais efetivo, investir em tecnologia e equipamentos e é exatamente o que estamos fazendo. Hoje, estamos entregando para a sociedade mais de 1,1 mil novos soldados e, no final do ano, estão previstos mais de 3 mil entre praças e oficiais. Vocês estão prontos para fazer a diferença, contribuir para a sociedade e para a PM. Lembrem-se que o Governo de São Paulo acredita em cada um de vocês”, disse Tarcísio aos formandos.

A cerimônia na Escola Superior de Soldados também reuniu o secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, o comandante geral da PM, coronel Cássio Araújo de Freitas, oficiais das Forças Armadas, deputados e familiares dos novos policiais que vão reforçar o patrulhamento ostensivo na capital, interior e litoral.

A turma formada nesta sexta, com 1.155 integrantes, homenageia a memória do cabo PM José Silveira dos Santos. É o terceiro grupo de praças formado desde janeiro de 2023, o que equivale a mais de 2,1 mil novos soldados incorporados ao efetivo da PM em 18 meses.

“A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros não são só exemplos para todo o país, mas a última barreira entre a sociedade e o crime organizado. São homens e mulheres valorosos que estão fazendo a diferença na vida da população de São Paulo e do Brasil”, disse o secretário da Segurança Pública.

Concursos em andamento

Atualmente, há três concursos em andamento para o preenchimento de 8,1 mil vagas para soldados PM de 2ª classe em São Paulo. Neste mês, a PM também abriu processo para selecionar 200 novos alunos-oficiais.

As escolas de formação da PM contam hoje com 2,9 mil futuros soldados e 649 alunos-oficiais. Em dezembro de 2023, o Governo do Estado autorizou a abertura de mais 2,7 mil vagas para soldados PM de 2ª classe, com lançamento do edital do concurso previsto para os próximos meses.

No final do ano passado, 909 novos policiais militares se formaram na turma “Soldado PM Patrick Bastos Reis”. O efetivo foi distribuído em batalhões da capital, Grande São Paulo, Baixada Santista e Corpo de Bombeiros.